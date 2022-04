Vereador deixa a sessão antes do fim para jogar truco no Paraná

A fala do vereador de Formosa do Oeste, Raimundinho Marques Cavalcante (PL) que deixou a sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira (25) chamou a atenção. Antes dos demais vereadores ele pediu a palavra porque tinha um compromisso “com o pessoal do truco”.

A votação já estava encerrada, entretanto o presidente da câmara, Miguel Ascencio Nabarro (PP), pediu para que cada vereador fizesse as considerações, com isso eles ainda tratavam e debatiam sobre assuntos do município quando o vereador Raimundinho interrompeu a sessão:

“Eu gostaria senhor presidente de me retirar. Eu peço desculpa aos nossos colegas, eu tenho um compromisso ali no bocha com o pessoal do truco né!?

Não adianta mentir né!? Quem quiser passa lá que eu tô lá!”, disse o vereador se despedindo.

A live da reunião é encerrada no Facebook após 38 minutos das palavras do vereador, entretanto é possível perceber que os demais vereadores continuaram o debate.

Entretanto o fato tem causado múltiplas reações nas redes sociais:

“Esses são os trastes que a população coloca lá dentro”, escreveu um internauta.

“É por esse e outros motivos fúteis que tem uma briga ferrenha pra entrar na política…. não fazem nada de interessante…”, publicou outro.

Entramos em contato com o Vereador, ele disse que a sessão já tinha sido encerrada e o compromisso já estava marcado.

Fonte: Catve

