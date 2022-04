Agricultor de 62 anos morre eletrocutado em aviário no Paraná

Um agricultor de 62 anos morreu eletrocutado nesta terça-feira (26), no interior de Medianeira.

De acordo com as primeiras informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h40m, para se deslocar até uma propriedade rural próximo à comunidade Ocoy Federal, para atender uma ocorrência de choque elétrico.

Com a chegada da ambulância no local, os socorristas nada puderam fazer, além de constatar o óbito do agricultor, que estava caído dentro de um aviário. A vítima foi identificada como sendo Nelson Iberse, de 62 anos.

A Polícia Científica e o IML de Foz do Iguaçu foram acionados para perícia no local e remoção do corpo do agricultor para os exames de necropsia e posterior liberação aos familiares para os atos fúnebres.

As informações são do Correio do Lago e Ponto da Notícia.

