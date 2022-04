Ubiratanense é pré-selecionado para participar do Primeiro Reality Show LGBTQIA+ do mundo

Rodrigo Nogueira D’Ornellas, 28 anos é nascido e criado em Ubiratã e foi um dos pré-selecionados a participar do primeiro reality LGBTQIA+ do mundo.

O reality Cruzeiro Colorido é o primeiro Reality Show no mundo apenas com participantes da Comunidade LGBTQIA+. E vai ser produzido pela emissora Ferrari TV da Itália, em parceria com o ex-jogador e ex-BBB Mário Jardel, e vai ser transmitido nas plataformas digitais.

O Ubiratanense Rodrigo Nogueira D’Ornellas foi pré-selecionado, e precisa agora da votação popular para participar do programa e precisa da sua ajuda.

Para ajudar basta acessar o link e clicar na opção SIM : link https://cruzeirocolorido.com/profile/rodrigo-nogueira-d039ornellas–1108 . É rápido e fácil.

Conheça Rodrigo Nogueira D’Ornellas

Passei minha infância e adolescência no interior, e com 18 anos resolvi me assumir para família! Antes disso, tive depressão, síndrome do pânico e quase não consegui concluir o ensino médio, pois não entendia o que estava acontecendo comigo, até entendia, mas tinha medo do julgamento das pessoas que poderiam não entender quem eu era.

Quando me assumi gay, para minha família, isso foi um baque! Mas muitos já esperavam o dia que isso fosse acontecer, e sinceramente para mim, foi como se eu tivesse literalmente morrido e renascido, foi um alívio! Quando completei 19 anos sai de Ubiratã e me mudei para Curitiba, com ajuda de meus irmãos que na época residiam aqui.

Em Curitiba conheci meu marido, com quem morei algum tempo na capital, e depois nos mudamos para Pinhais.

Se eu for selecionado farei de tudo para ganhar o prêmio, Quem me falou sobre o reality foi minha sobrinha, no começo não havia dado muita importância, mas decidi fazer minha inscrição – onde fiz o cadastro com meus dados pessoais e gravei um vídeo de aproximadamente 5 minutos falando sobre meus sonhos e contando um pouco da minha história, – e então aguardei!

Foi então que com cerca de dois a três dias, chegou a notícia de que eu havia sido pré-selecionado, e na hora quase não acreditei! Mas para conseguir de fato entrar e participar do reality, preciso dos votos do público, e conto com a ajuda de todos.

Quero representar a cidade que nasci, e também minha cidade atual, e claro, representar a Comunidade Lgbtqia+.

O reality acontecerá em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e terá 14 participantes, entre eles, dez anônimos e quatro famosos. A final acontece em outubro com a premiação de R$ 700 mil para o primeiro colocado, Nicole Bahls e David Brazil serão os apresentadores, e Jesus Luz o DJ oficial do programa!

