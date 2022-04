Acidente envolvendo carro de Nova Cantu deixa uma mulher morta e quatro pessoas em estado grave

Um pessoa morreu e quatro ficaram feridas na batida entre dois carros na BR 277 nesta quarta-feira (27) próximo ao distrito de Lagoa Seca em Candói.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um Corsa, vindo de Laranjeiras do Sul, tentou acessar um comércio cruzando a rodovia, no momento que o Gol, de Nova Cantu, que tinha como sentido Cascavel, bateu no outro automóvel. Com o impacto ambos os veículos foram projetados para fora da estrada.

Três mulheres do Gol tiveram graves ferimentos, enquanto que no Corsa, também com três ocupantes, uma mulher morreu, um homem ficou em estado grave e outro teve apenas lesões leves.

As vítimas em estado grave foram encaminhadas para o hospital Santa Clara de Candói.

O Instituto Médico Legal da Polícia Científica do Paraná foi acionado. Defesa Civil de Candói prestou atendimento aos envolvidos.

Fonte: Catve/NovoCantu

PUBLICIDADE: