Alunos falsificam comunicado com timbre de colégio pedindo para que alunos não se ‘masturbem’ no banheiro

Uma brincadeira de mau gosto no Colégio Estadual de Laranjeiras do Sul não acabou bem.

Um grupo de alunos elaborou um falso comunicado em que ficava proibida a masturbação nos banheiros masculinos da instituição. No cartaz até mesmo o timbre do colégio foi usado.

O que também chama a atenção, é que declararam que o sêmen que seria encontrado no encanamento passaria por análise de DNA para a identificação.

O diretor do colégio afirmou que os pais dos alunos responsáveis pela pegadinha foram notificados e devem responder pelo ato infracional dos menores.

Confira a falsa nota:

“Caros alunos, comunicamos que a masturbação nas propriedades da escola está expressamente proibida. Os ralos dos mictórios não são feitos para drenar sêmen, e a alta quantidade de alunos se masturbando nos mictórios está causando problemas no encanamento do banheiro masculino. Lembre-se que o dinheiro para arrumar a tubulação está saindo do seu bolso.

Advertimos que, a partir deste momento qualquer aluno que for flagrado se masturbando nos mictórios será suspenso da atividade escolar e irá pagar o conserto do encanamento.

A escola realizará a manutenção do encanamento nos próximos dias, e o sêmen encontrado irá passar por uma análise de DNA e os alunos responsáveis serão devidamente disciplinado.”

Posicionamento do Colégio:

“Na data de hoje (27) começou a circulação através das redes sociais de um suspeito comunicado emitido pelo Colégio, com o timbre da instituição, contendo conteúdo maldoso e impróprio. Ressaltamos que o referido comunicado não foi emitido pelo colégio, conforme pode-se perceber pelo teor do texto. Graças ao Sistema de Segurança Interna do colégio e o excepcional trabalho da Patrulha Escolar, os responsáveis foram identificados. Seus familiares já foram notificados e a partir deste momento estarão respondendo judicialmente pelos atos infracionais cometidos contra a instituição e agressão a comunidade escolar.”

Informações são da Catve