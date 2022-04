Homem é preso com 49 serpentes e 20 tartarugas na BR 277

Um homem, de 46 anos, foi preso transportando 49 filhotes de serpentes e 20 tartarugas na madrugada desta quinta-feira (28), na BR 277. Os animais introduzidos no Brasil, de maneira irregular, foram apreendidos em Guarapuava. Por volta das 2h, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou o ônibus que veio de Buenos Aires e tinha como destino Rio de Janeiro (RJ).

PUBLICIDADE:

No bagageiro do ônibus os policiais encontraram os répteis em potes, sem ventilação, e em sacos que estavam dentro de uma mala. O passageiro buscou as cobras e tartarugas na Argentina que depois seriam levadas para São Paulo.

O homem foi encaminhado para a Polícia Federal de Guarapuava. Ele também foi autuado em R$ 16 mil pela Polícia Militar Ambiental.

Fotos PRF

Publicidade: