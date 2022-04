Homens são abordados em operação conduzindo motocicleta sem capacete e com chinelo em Campina da Lagoa

Policiais Militares do DPM de Campina da Lagoa / Altamira do Paraná, realizaram na manhã desta quarta-feira (27), policiamento ostensivo preventivo com aplicação de abordagens a pessoas, veículos e estabelecimentos comerciais com vista a localização e apreensão de produtos entorpecentes, armas de fogo e produtos ilícitos.

Sendo que os militares estabeleceram operação bloqueio de trânsito no Distrito de Sales de Oliveira, em Campina da Lagoa e em certo momento acessaram a rua em que os policiais estavam uma motocicleta Honda CG 125 de cor prata. O seu condutor trajava calça jeans, boné e camiseta laranja, circulando pela via sem capacete. E uma outra motocicleta Honda NXR 150 Bros de cor preta, era conduzida por um individuo trajando camisa preta e calça jeans e fazendo uso de chinelos.

Diante das infrações constatadas inicialmente as duas motocicletas receberam voz de abordagem e tal como seus condutores foram submetidas a busca minuciosa sem que nada de ilícito fosse encontrado.

Porém o condutor da Honda CG 125, apresentava odor etílico, fala desconexa e andar cambaleante o qual relatou aos militares não ser habilitado e afirmou que os documentos da motocicleta estavam pendentes, o que foi confirmado na consulta. O Condutor foi convidado a realizar o teste de etilômetro e o exame aferiu 0,37mg/l. A motocicleta foi recolhida ao pátio do DPM de Campina da Lagoa e o condutor foi devidamente notificado.

Já a motocicleta Honda NXR 150 Bros de cor preta estava sendo conduzida por outro masculino, o qual apresentou os documentos do veículo quitados, contudo não possui carteira nacional de habilitação e

usava chinelos de dedo no momento da abordagem, o condutor foi notificado e a motocicleta por não apresentar pendências administrativas foi entregue a pessoa habilitada.

