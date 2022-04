Homens são presos por esfaquearem o cunhado em Nova Aurora

A Policia Militar de Nova Aurora foi acionada na noite desta quarta-feira (27) via 190, informando que havia um homem ferido por faca em frente a Delegacia de Polícia Civil.

No local, o homem apresentava ferimentos no braço e perna direita. ele informou que foi cercado por três homens, e que dois deles portavam facas e o outro um pedaço de pau. Relatou ainda, que dois deles seriam seus cunhados e o terceiro envolvido não soube explicar.

Diante dos fatos a equipe em patrulhamento logrou êxito abordando os suspeitos em frente a residência dos mesmos na Rua Marília cruzamento com a Franklin Brustolin. Com um dos abordados nada foi encontrado, já em revista pessoal ao segundo suspeito, foi encontrado em sua cintura uma faca de 29 cm de comprimento, sendo 16 cm de lâmina aproximadamente, e um canivete de 18 cm de comprimento, sendo 8 cm de lâmina, perguntado a eles, disseram que as desavenças com a vítima são antigas já que o mesmo teve um relacionamento com a irmã deles e que em outra oportunidade agrediu a genitora dos irmãos, conforme boletim anterior, e afirmaram também que a outra pessoa que estava com eles seria o padrasto, também identificado, porém não foi localizado.

Foi então dada voz de prisão a dupla que foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil junto com a faca e o canivete. A vítima foi levada por familiares para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal.

Fonte: Ubiratã Online

