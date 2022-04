Jovem é flagrada pelo BPFron com 22 quilos maconha em ônibus na BR 369

Uma jovem de 21 anos foi flagrada por policiais militares do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira), na madrugada de quinta-feira (28), transportando mais de 20 quilos de maconha em um ônibus interestadual. A abordagem aconteceu na BR 369, na praça de pedágio desativada de Corbélia.

Ela era passageira de um ônibus da linha Foz do Iguaçu/São Paulo (SP), abordado durante fiscalização de rotina. Com auxílio dos cães Athena e Stark, os militares localizaram no bagageiro do coletivo uma mala com 37 tabletes de maconha, que totalizaram 22 quilos.

Pelo tíquete da bagagem, a equipe policial conseguiu identificar a proprietária da droga. Ela relatou que receberia R$ 2,2 mil para levar o entorpecente até Fortaleza (CE).

A jovem foi detida e encaminhada a 15ª SDP (Subdivisão Policial), em Cascavel.