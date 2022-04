Mandado de busca e apreensão é cumprido em casa de chefe de grupo de contrabando com integrantes de Ubiratã

Mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal na manhã de quarta-feira (27) na casa do suposto chefe de grupo de contrabando, em Santa Terezinha do Itaipu.

As investigações tiveram início em julho/2021, quando ocorreu a prisão em flagrante de duas pessoas no município de Ubiratã. No veículo usado pelos presos foram encontrados 170 aparelhos celulares de procedência estrangeira escondidos em um compartimento secreto.

Com o prosseguimento das investigações foi identificada a participação de uma terceira pessoa, que seria o chefe do grupo criminoso. As investigações apontaram que o grupo seria o responsável por várias outras cargas de produtos contrabandeados ou objeto de descaminho, tendo como principais destinos cidades do Paraná e do interior do estado de São Paulo.

Os materiais apreendidos serão encaminhados para realização de perícia técnica, a fim de se obter outras provas para a instrução do inquérito policial instaurado para apurar os crimes.