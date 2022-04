Motorista fica preso as ferragens em colisão próximo ao Distrito de Yolanda

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (28), em uma Estrada Rural próximo ao Distrito de Yolanda em Ubiratã.

A colisão envolveu um caminhão e uma caminhonete Blazer, carregada com drogas.

Informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online dão conta de que o motorista da caminhonete ficou preso as ferragens e seu estado de saúde é grave.

Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e o Helicóptero do Samu, além da Polícia Militar estiveram no local atendendo a ocorrência e fazendo o resgate da vítima que foi encaminhada para Campo Mourão.

O veículo e a droga foram encaminhados para a delegacia.

