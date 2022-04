Andarilho é preso por ameaçar pedestre com faca em Ubiratã

A equipe da Policia Militar de Ubiratã realizava patrulhamento pela Av. Brasil na noite desta quinta-feira (28), quando foram abordados por um homem que relatou que um andarilho passou por ele e pediu dinheiro erguendo a camisa mostrando uma faca tentando intimidá-lo para que fosse lhe dado dinheiro e disse que a faca era para matar PM (policial militar).

O homem informou que o andarilho teria entrado em uma lanchonete.



A equipe policial se deslocou até o local e avistou o individuo saindo do estabelecimento. Foi

dada voz de abordagem sendo negado por ele, que tentou por a mão na cintura. Um policial entrou em luta corporal com o homem, tendo êxito em desarmá-lo.

Ele estava em posse de uma faca com 22cm no total com 11cm de lâmina. Foi feito o uso de algemas conforme sumula vinculante 11 do STF, para poder conter o mesmo, visto que estava muito agressivo. Foi

localizado nos pertences um objeto tipo marica para uso de entorpecente tipo crack e ao ser questionado disse que é usuário. A todo momento durante a contenção ele tentou agredir a equipe com socos e chutes.

O mesmo foi conduzido a 50 DRP de Campina da Lagoa para as providências cabíveis.

Fonte: Ubiratã Online com informações do 11º BPM

