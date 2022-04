Homem é preso após tentar agredir um senhor com barra de ferro em Campina da Lagoa

A equipe da Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada por volta das 16h00min, desta quinta-feira (28), para deslocar em uma mercearia, onde um Senhor alegava que estava sentado em uma cadeira a frente do estabelecimento, quando um individuo trajando camiseta preta e calça jeans, se aproximou pelas costas e de posse de uma barra de ferro tentou desferir um golpe, o qual acabou atingindo a

parede do estabelecimento.

De acordo com as informações o solicitante se levantou rapidamente e apanhou um pedaço de madeira para se defender, ao passo que vários transeuntes tentaram ajudar o solicitante. Um dos vizinhos da

mercearia ligou para o telefone da polícia militar.

Com a chegada dos policiais militares, as testemunhas indicaram que o suspeito estava em um bar a cerca de 100 metros do local da ocorrência, os policiais militares deram voz de abordagem, então este se recusou a obedecer todas as orientações dos policiais militares, e quando da aproximação dos policiais militares investiu contra a equipe policial, sendo necessário em primeiro momento o uso da força física,

depois de forte resistência os policiais militares tiveram que utilizar o diferenciado da força no abordado também de sua genitora a qual tentava impedir a prisão de seu filho. A resistência de abordado persistiu obrigando que fossem aplicadas algemas de acordo com a súmula vinculante nº 11 (risco de fuga, risco de agressão de policiais, preservar a integridade física dos policiais e do detido).

Sendo o abordado encaminhado ao hospital e posteriormente a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Fonte: 11º BPM