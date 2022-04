Policia é acionada para conter briga de cunhados em Juranda

A equipe da Policia Militar de Juranda foi acionada na tarde desta quinta-feira (28), e informada de que um indivíduo havia deferido um golpe de faca em seu cunhado e que o autor da facada havia se evadido sentido as proximidades do Colégio Estadual João Maffei Rosa e que a vitima estaria correndo atrás do autor com uma barra de ferro.

No local, os dois foram abordados, onde foi constatado que o braço de um deles estava sangrando. Um estava com um pedaço de madeira deferindo golpes no outro. A equipe de imediato separou os dois indivíduos, onde foi realizada busca pessoal, junto com um dos abordados foi localizado um canivete de cor preta no bolso de sua calça e nada foi encontrado com o outro.

A equipe policial colocou então o que estava de posse do canivete no compartimento da viatura, tendo em vista assegurar a integridade física da equipe policial, sendo que o mesmo havia deferido um golpe de faca no outro indivíduo. Foi deslocado ao Hospital Municipal de Juranda para que o ferido recebesse atendimento hospitalar, sendo que posteriormente a equipe policial conduziu os mesmos para o destacamento de policia militar de juranda para realização do boletim de ocorrência.

Diante dos fatos a equipe policial encaminhou os dois indivíduos para realização do laudo de lesão corporal no Hospital Municipal de Juranda, logo após para 50ª DRP para que se adotem procedimentos de policia judiciaria.

Fonte: 11º BPM