Morre aos 63 anos, Antônio Hideraldo Magron, Ex-Secretário de Desenvolvimento Econômico de Ubiratã

O velório acontece a partir das 16:00 horas deste sábado na Capela Mortuária

Faleceu na manhã deste sábado (30), vitima de um infarto fulminante o Ex-Secretario de Desenvolvimento Econômico de Ubiratã, Antônio Hideraldo Magron.

Magron como era carinhosamente chamado, foi Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico entre os anos de 2013 e 2020. Ele foi responsável por diversos programas e setores do Município: Foi Coordenador do Programa Ubiratã Cidades Sustentáveis, Coordenador do Programa Ubiratã em sintonia com os ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2015-2030, Coordenador do Programa Rede399 Internet para Todos, Coordenador do Programa Ubiratã Cidade Empreendedora, Gestor dos seguintes segmentos em Ubiratã, de 2013 a 2020: – Meio Ambiente e Turismo, Agricultura e Pecuária, Indústria e Comércio, Agência do Trabalhador, Junta Comercial, Procon, Agência de Defesa Pecuária, Espaço Cidadão e Identificação Civil.

Participou da criação de diversos projetos, Curso de Especialização patrocinado pela Prefeitura de Ubiratã, em parceria com a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI) e a Universidade do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Master of Business Administration (MBA) Altos executivos do Banco do Brasil

Participava ativamente de clubes de serviços como o Lions Clube, trabalhando com diversos projetos e ações em prol do ser humano e de sua cidadania. Membro da Loja Maçônica D. Pedro I e Loja Renascer e relevante participação na sociedade com ações voluntárias visando a diminuição das desigualdades socio-econômicas.

Velório do Magron será até as 20 ou 21 horas de hoje (30) , epois o corpo seguirá para Maringá

para a visita de outros familiares e amigos, amanhã (01) será cremado as 10 horas.