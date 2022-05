Professores da rede municipal de Ubiratã protestam e pedem reajuste de 33% do salário

Aproximadamente 100 professores da rede municipal de ensino protestaram pedindo o cumprimento do reajuste do piso salarial. Ação ocorreu na manhã deste sábado (30), em alguns pontos do Centro de Ubiratã.

De acordo com os professores, o piso precisa ser aplicado em toda a tabela do plano de carreira. Além disso, eles pedem melhores condições de trabalho, qualidade da educação e a valorização dos profissionais do magistério.

O reajuste oficializado pelo Ministério da Educação, em 4 de fevereiro de 2022 é de 32,23%, entretanto, conforme os professores, a Prefeitura do município propôs e a Câmara de Vereadores aprovou o reajuste de apenas 15%.

Fonte: Catve