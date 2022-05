Vereador acusado de agredir mulheres tem mandato cassado no Paraná

O vereador de Arapongas, no norte do Paraná, Paulo Sérgio de Araújo (DEM), conhecido como Pastor do Mercado, teve o mandato cassado após sessão realizada na noite desta segunda-feira (02). O, agora, ex-parlamentar é acusado de agredir ao menos três mulheres.

No dia 1º de fevereiro, a Câmara Municipal de Arapongas abriu uma comissão processante para investigar a conduta do Pastor do Mercado. Na sessão desta segunda (02), foi apresentado o relatório da comissão. Dos 15 votos, 13 foram favoráveis à sua cassação, um foi contra e um se absteve.

Durante a leitura de relatório do processo, uma mulher que denunciou Paulo Sérgio, mas retirou as acusações, pediu a palavra. Entretanto, os vereadores não permitiram que ela se manifestasse por não ter comparecido, quando convocada. Ela foi tirada do Plenário pela Guarda Municipal. A população se revoltou e houve princípio de confusão.

O advogado que representa o político, Sérgio Luiz Barroso, informou que a inocência de Paulo será comprovada.

Relembre o caso

Paulo Sérgio de Araújo foi preso no dia 31 de janeiro deste ano (2022). Em seu nome, havia um mandado de prisão por violência doméstica. A suspeita é que ele tenha agredido ao menos três mulheres. Uma delas, uma idosa, precisou passar por cirurgia após ter o braço quebrado.

Quinto vereador mais votado

O Pastor do Mercado foi o quinto eleito com maior número de votos, com 978 eleitores, e tem patrimônio declarado de R$ 272.553,56, conforme o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Arapongas, com 124.810, conta com 15 vereadores.

