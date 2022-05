Adolescente de 14 anos é flagrado com arma de fogo em escola de Cascavel

Um adolescente de 14 anos foi flagrado com uma arma de fogo em um escola de Cascavel, no oeste do Paraná, de acordo com a Guarda Metropolitana.

Conforme a guarda, a direção da escola informou que um outro estudante da instituição afirmou que um dos colegas estava com uma arma de fogo na mochila.

A guarnição chegou a o local e ao vistoriar o material do adolescente, a arma, que estava sem munição, foi localizada.

Conforme a guarda, que atendeu a ocorrência, o Conselho Tutelar foi acionado e o adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Os pais dele também compareceram ao local.

A Polícia Civil informou que investiga o caso, mas não repassou outros detalhes.

Fonte: G1