Bandidos se passam por policiais e assaltam pessoas na Rodoviária de Ubiratã

Bandidos abordaram pessoas que estavam na Rodoviária de Ubiratã na tarde desta quarta-feira (04), e levaram algumas bolsas.

Segundo informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online, os elementos chegaram em um veículo HB20 e se passaram por policiais. Pessoas que estavam nas proximidades viram a ação e acionaram a Policia Militar.

Uma pessoa que acompanhou toda ação dos criminosos, seguiu o veículo, passando as coordenadas da localização para a equipe policial que ao chegar no local encontrou o carro abandonado. No interior do veículo foram encontrado placas, supostamente do veículo usado na ação que pode ser produto de furto no estado de Minas Gerais.

Até o momento a policia não tem informações de quem seriam as pessoas que foram roubadas e o conteúdo das bolsas.

Os criminosos não foram localizados até o momento.

Fonte: Ubiratã Online com informações do 11º BPM