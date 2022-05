Luxon é + Seguro: Faça o Seguro Empresarial e proteja o seu negócio

Com o Seguro Empresarial da Luxon é + Seguro, você terá mais proteção para sua empresa e menos preocupação…

A Luxon, tem a proteção ideal para empresas de todos os tamanhos e setores. Garantindo a proteção na medida certa para pequenas, médias e grandes empresas que atuam no comércio, indústria ou serviço. São várias opções de cobertura que podem ser contratadas de acordo com a necessidade do seu negócio.

É melhor prevenir do que remediar

Não espere que os imprevistos apareçam… PREVINA – SE e fique TRANQUILO…

Faça – nos uma visita e saiba mais – Rua: Brasília, 747 – Centro

Telefones: (44) 3543 – 2630 / (44) 9 9142 – 3451

Acesse nosso site: www.luxonseg.com.br