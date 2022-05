Ministério Público com apoio do Gaeco apreende armas e interdita empresa de Goioerê por possíveis crimes

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça da comarca de Goioerê, cumpriu nesta terça-feira, 3 de maio, quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário e ex-vereador Jaime Bueno, suspeito da prática de diversos crimes.

As ações de busca e apreensão foram realizadas em quatro endereços ligados ao empresário, inclusive no meio rural. Na empresa do investigado, havia grande quantidade de produtos sem registro no Ministério da Saúde, razão pela qual houve a interdição do empreendimento, com a apreensão dos produtos irregulares (artigos de perfumaria, cosméticos e medicamentos).

A ação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), de agentes da 11ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Umuarama, do canil do 11º Batalhão da Polícia Militar de Umuarama e da Vigilância Sanitária de Goioerê.

Réu em várias ações penais, o empresário é investigado pelos possíveis crimes de agiotagem, receptação e sonegação fiscal. O MPPR apurou que entre maio de 2015 e julho de 2020 ele teve movimentação bancária superior a R$ 41 milhões, sem o devido lastro, em contas bancárias próprias e de pessoas jurídicas a ele vinculadas.

Foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm (sem registro), 31 munições calibre 9 mm, 100 munições calibre 22, R$ 28.096,00 em espécie, diversos cheques e notas promissórias, uma arma de fogo calibre 22 (também sem registro) com 48 munições, 9 munições calibre 38, documentos e celulares. Duas pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Fonte: Tribuna da Região