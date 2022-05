PM prende 65 pessoas em operação contra abuso sexual de crianças e adolescentes

A Polícia Militar do Paraná prendeu 65 pessoas e apreendeu três armas de fogo durante a operação Parador 27, voltada à prevenção e repressão do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.

A operação é parte da campanha Maio Laranja, que visa a conscientização sobre prevenção desses crimes. As prisões foram feitas entre o dia 26 de abril e a manhã desta terça-feira (03), com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar. O 1º CRPM (Curitiba) e o 3º CRPM (Maringá) efetuaram 20 e 21 prisões, respectivamente. As outras 24 foram feitas pelos outros três comandos regionais.

Foram dados cumprimento a mandado de busca e apreensão e de prisão em todo o Estado. A operação envolve também a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), com averiguações em postos de combustíveis e demais pontos ligados a denúncias de exploração infantil, além de abordagens a caminhoneiros e outros usuários de rodovias.

Além do trabalho de Inteligência, as denúncias realizadas através do 181 ajudaram a subsidiar os pedidos dos mandados de busca e apreensão e prisão. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer município do Paraná a qualquer hora, pois o serviço funciona 24 horas. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

Agência Estadual de Notícias