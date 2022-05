Policia Militar de Campina da Lagoa realiza prisão de dois indivíduos em Sales de Oliveira

A Polícia Militar de Campina da Lagoa durante ação ostensiva e preventiva no Distrito de Sales de Oliveira, com intuito de coibir ações criminosas e infrações de trânsito, recebeu informação anônima de que um individuo supostamente foragido da justiça estaria residindo na localidade.

Diante da informação os policiais foram até o endereço informado e no local foram atendidos por um homem que se encontrava dentro da residência o qual se identificou e apresentou seus documentos pessoais aos policiais que realizaram consulta via sistema SESP/INTRANET, o qual foi constatado um mandado de prisão em aberto com validade até a data de 21 de fevereiro de 2029.

Dessa forma foi dado voz de prisão ao individuo e o mesmo foi encaminhado para Delegacia da Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis, ficando a disposição da Justiça.

Ainda em patrulhamento pelo distrito, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita quando o mesmo ao avistar a aproximação da viatura empreendeu fuga pulando muros e cercas de alguns quintais.

Em perseguição os policiais acabaram logrando êxito na abordagem do individuo que durante a trajetória da tentativa da fuga, o Subtenente Teodoro visualizou o mesmo retirando um embrulho dentro de suas vestes e arremessando ao chão em uma garagem.

Depois de contido o mesmo foi identificado como sendo um indivíduo já conhecido do meio policial, inclusive com passagens por posse e porte de drogas o qual recai também várias denúncias por tráfico de entorpecentes.

No embrulho que foi arremessado os policiais encontraram em meio a um invólucro de plástico (saco de fumo), 07 pinos de cocaína e uma pequena porção de maconha. Ainda na casa do suspeito foram encontrada uma porção de maconha, uma balança de precisão e algumas capsulas de munições, intactas e deflagradas.

O individuo recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o entorpecente até a Delegacia da Polícia Civil de Campina da Lagoa para serem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: 11º BPM