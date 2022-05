Procon-PR alerta para novo golpe envolvendo o uso do Pix

A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná (Sejuf), através do Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/PR), alerta para um novo golpe com o sistema Pix, que possibilita pagamentos e operações bancárias via celular. O golpista se passa por um gerente de banco e solicita que a vitima efetue transferências financeiras para “testes” em sua conta.

Já houve uma vítima no Paraná. Ela perdeu R$ 20 mil. “A dona da empresa disse que recebeu um telefonema de uma pessoa que afirmava ser o gerente do banco e que havia um problema no seu Pix. Ele pediu que essa empresária fizesse duas transferências. Essa pessoa fez o que lhe foi solicitado e perdeu o dinheiro, pois se tratava de um golpe. E essa pessoa que se fez passar pelo gerente do banco sabia até o nome do gerente oficial da conta da cliente”, afirmou Claudia Silvano, coordenadora do Procon/PR.

Segundo ela, os golpistas usam de diversos meios para conseguir informações confidenciais. Assim, achando que está falando com alguém confiável, a pessoa acaba passando seus dados, endereço, número do CPF e até o nome do gerente da conta bancária.

“É preciso tomar cuidado porque a única arma que a gente tem é a prevenção. É preciso ter em mente que banco não entra em contato fazendo esse tipo de abordagem. Ou se entrar em contato, o cidadão deve ter em mente que deve conhecer bem essa pessoa e já ter um relacionamento anterior. Reaver esse dinheiro é praticamente impossível”, disse Claudia.

Rogério Carboni, secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho ressalta que a prevenção é o melhor caminho para não cair em golpes. “No caso de perceber algum contato telefônico suspeito, denuncie às forças de segurança e ao Procon/PR. As denúncias nos ajudam e tornar público esses casos, evitando que os criminosos façam novas vitimas”, disse.

GOLPES NO PIX

Golpes no Pix têm sido recorrentes. É preciso ter atenção. Uma fraude conhecida é a criação de páginas falsas para enganar os usuários. A estratégia é redirecionar os alvos do golpe para sites falsos e, neles, roubar seus dados bancários. O golpe do WhatsApp clonado já era explorado muito antes do surgimento do Pix, mas essa nova forma de pagamento torna o golpe ainda mais eficiente. Há, ainda, falsas centrais de atendimento.

A principal orientação para prevenção é buscar sempre meios oficiais, evitando clicar em links recebidos; nunca compartilhar o código de verificação; e não fornecer senhas fora do site do banco ou do aplicativo.

Agência Estadual de Notícias