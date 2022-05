Rapaz é detido após furtar pistola de “Air Soft” em comércio de Nova Aurora

A Policia Militar de Nova Aurora foi acionada no inicio da tarde desta quarta-feira (04), para atender uma ocorrência de furto.

No local, a equipe policial foi informada sobre o furto de uma pistola de “Air Soft”, no valor de R$ 399,90 e a ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Com base nas imagens, a equipe reconheceu o indivíduo, e foi até a residência do mesmo. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com o rapaz efetuando disparos com a referida arma. Após ser abordado e identificado, o menor foi conduzido ao DPM para confecção do presente boletim, acompanhado de familiares. Ao fim do boletim, o menor, os responsáveis, e a arma de “Air Soft” foram

encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.