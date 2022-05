Fãs, amigos e familiares se despedem do cantor Aleksandro em Londrina

Corpo do cantor Aleksandro, da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro, chegou neste domingo (08), no Ginásio de Esportes Luiz Bom em Londrina, no norte do Paraná, onde o sertanejo esta sendo velado e será enterrado.

Fãs, amigos e familiares realizam as últimas homenagens ao cantor que tinha 34 anos e deixa esposa e dois filhos pequenos, um menino e uma menina.

No mesmo local acontece a despedida a Giovani Gabriel, 23, técnico da banda. O acidente com o ônibus da dupla Conrado e Aleksandro deixou seis mortos.

Os corpos foram liberados no início da noite pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina). Um cortejo deu início à celebração fúnebre. Fãs da dupla sertaneja se emocionaram com a chegada dos corpos.

Os primeiros momentos do velório foram reservados para familiares, amigos próximos e integrantes da banda. Na sequência, a cerimônia foi aberta ao público.

O velório de Aleksandro e Gabriel deve se estender pela madrugada e manhã de segunda-feira (9). Os sepultamentos devem ocorrer às 10h, no Cemitério e Crematório Parque das Allamandas.

Aleksandro estava no ônibus da dupla a caminho de um show em São Paulo quando um dos pneus estourou próximo a cidade de Miracatu. Seis pessoas morreram e 11 ficaram feridas.