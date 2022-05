Menina de 3 anos morre afogada em máquina de lavar roupas em Cascavel

Uma menina de 3 anos e sete meses caiu dentro de uma máquina de lavar roupas e se afogou na manhã deste sábado (07), no Bairro Country em Cascavel. Ela não resistiu e morreu dentro da ambulância.

Conforme a Polícia Militar, a menina foi encontrada pela sua madrasta caída dentro da máquina, a qual estava com água, ela retirou a criança e gritou por socorro, então os vizinhos ouviram e chamaram socorro.

Socorristas realizaram massagem cardíaca por mais de uma hora. Os primeiros atendimentos foram na calçada em frente ao prédio onde a família mora. A menina foi levada para o interior da UTI móvel para ser encaminhada ao Hospital, mas não resistiu.

Familiares e vizinhos se uniram em orações durante os atendimentos à vítima no local.

A mãe da criança passou mal por conta da situação e o pai chegou a desmaiar. Os dois também precisaram ser socorridos.

A menininha estava em companhia da madrasta e o pai havia recém saído de casa. A vítima foi identificada com as iniciais I. O.

A madrasta da criança foi ouvida na 15ª SDP (Subdivisão Policial), na noite de sábado (7). Ela passou mal e foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para atendimento médico. Após receber alta, ela seguiu até à Delegacia da Polícia Civil para dar a sua versão sobre o que aconteceu no imóvel.

Ela conversou com o delegado de plantão e foi liberada na sequência. A princípio ela não quis conversar com a reportagem sobre o acidente.

O corpo foi velado na Capela C da Acesc. O sepultado na tarde deste domingo (8) no Cemitério Central (Dom Mauro).

O tenente do Corpo de Bombeiros, Eduardo Langner, falou sobre o atendimento à vítima e afirmou que todos os recursos foram utilizados para salvá-la.

“Foram esgotadas todas as possibilidades, todos os recursos, para o atendimento e a reversão do quadro clínico na criança, no entanto após mais de uma hora, infelizmente veio contatar o óbito”, disse.

Conforme o Tenente a equipe recebeu ligação por meio do 193 e imediatamente foram até o apartamento no Bairro Country, acionaram apoio de uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel e Urgência).

Langner ainda ressaltou sobre os cuidados com os pequenos nos ambientes domésticos. “Cabe ressaltar a necessidade de vigilância constante com os menores”.

Com informações da Catve.