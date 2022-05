Aluno de Ubiratã é selecionado no Concurso Jovem Senador de 2022 e representará o Paraná em Brasília

O aluno Gabriel Cezar Luiz Rigolin, 16 anos, de Ubiratã esta entre os 27 estudantes escolhidos no concurso Jovem Senador de 2022. Os estudantes, um de cada unidade da Federação, vão vivenciar o processo legislativo no Senado e as propostas feitas por eles podem ser transformadas em projetos de lei. O tema da redação deste ano foi o bicentenário da Independência: 200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã.

O concurso é realizado entre alunos do Ensino Médio público no Brasil. O resultado do concurso foi anunciado na última sexta-feira (6), e foi muito comemorado pela chefe do Núcleo Regional de Educação de Goioerê, Tania Faria Henrique que parabenizou a professora do Colégio Celilia Meireles, de Uiratã, Aparecida Torres dos Santos Barroso, pela classificação do Concurso Jovem Senador 2022, que representará o Paraná em Brasília.

Os 27 estudantes selecionados, além da viagem, com passagem aérea, hospedagem, alimentação e locomoção incluídos, cada jovem senador ganha um notebook como prêmio. Os professores orientadores das redações escolhidas acompanham os estudantes a Brasília e são premiados com notebooks.

A viagem dos estudantes a Brasília tradicionalmente acontece em novembro, mas neste ano o calendário foi modificado. Os autores dos textos vencedores viajarão a Brasília no período de 27 de junho a 1 de julho, quando passarão pelo processo de discussão e elaboração das sugestões de leis, na chamada Semana de Vivência Legislativa do programa.

O trabalho dos jovens simula a atuação dos senadores da República, numa legislatura com quatro dias de duração. Começa com a posse e eleição da Mesa (presidente, vice e secretários) e termina com a aprovação dos projetos e sua publicação no Diário do Senado Federal. As sugestões acatadas são encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) da Casa. Desde o início do programa, já foram apresentadas 54 proposições ao colegiado. Destas, 40 foram aceitas e passaram a tramitar como projetos de lei e duas seguiram como propostas de emenda à Constituição (PECs).