Bandidos furtam materiais e equipamentos de casa em construção em Campina da Lagoa

A Polícia Militar de Campina da Lagoa foi procurada por um homem que relatou ter sido vítima de um furto em sua residência em construção.

Segundo ele, elementos teriam entrado pela janela do banheiro e subtraído do interior do imóvel uma serra elétrica da marca Vonder, 600 metros de fiação residencial de 2,5mm, 15 sacos de rejunte, dois alicates e vários rolos de fita isolante.

A policia realizou rondas, porem ninguém foi preso.

Fonte: 11º BPM