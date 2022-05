Embriagado e na contramão, motorista quase bate na viatura e acaba preso em Campina da Lagoa

A Polícia Militar de Campina da Lagoa realizava patrulhamento quando foi surpreendida por um veículo Fiat/Uno Mille, de cor preta, o qual de forma imprudente e com velocidade incompatível com a via, acessou a contramão de direção, vindo a quase colidir com a viatura e não parou, iniciando fuga pelo prolongamento da Av. Presidente Juscelino Kubitschek, posterior acessando a contramão de direção da referida avenida até acessar a Rua Ludmila Assman.

O veículo foi acompanhado pela equipe e abordado logo depois. O condutor e os passageiros foram identificados. E durante a abordagem constatou-se que o condutor apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica.

Logo depois, foi oferecido para que o condutor realizasse o teste do etilômetro, sendo então realizado e aferido 0,56 mg/l, o que caracteriza crime de trânsito.

O veículo foi recolhido e encaminhado ao pátio do DPM de Campina da Lagoa e o condutor encaminhado à delegacia.

Os demais envolvidos foram liberados pela Polícia Militar após os procedimentos de praxe.

Fonte: 11º BPM