Homem cai em golpe do boleto e perde mais de R$ 8.500 em Cafelândia

Um homem procurou a Polícia Militar de Cafelândia nesta segunda-feira (09), para registrar um boletim de ocorrência, pois havia caído em um golpe de falso boleto para aquisição de veículo.

Segundo a vítima, ele recebeu uma mensagem de whatsapp do telefone 011. O golpista apresentava uma oportunidade de quitar o financiamento do seu veículo com um bom desconto de mais de R$ 3 mil, pagaria pelo acordo R$ 8.598,26. A vítima entrou em negociação e observou que o boleto era do banco Safra (onde tinha o financiamento) e era igual aos que pagava mensalmente com todas as informações, inclusive de cnpj e demais dados, vendo que procedia acabou fazendo o pagamento do mesmo em um banco da cidade na semana passada e que esta semana receberia a documentação da quitação do referido veículo.

Após o pagamento, não responderam mais suas mensagens e nem atendiam ligações, foi quando percebeu que caiu em um golpe. Diante disso, foi registrado o boletim de ocorrência. Fique sempre atento com mensagens que envolva dinheiro parar não ser vítima dos golpistas.

Informações: Genesio Roecher