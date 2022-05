Menina de 4 anos é resgatada em meio ao lixo em Toledo

Uma menina foi resgatada em meio ao lixo, baratas e ratos na manhã de segunda-feira (9) na cidade de Toledo.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi chamada por vizinhos que contaram que a criança sofria agressões e sempre estava nas redondezas perambulando sozinha.

A menina foi encontrada pela equipe em situação de extrema desnutrição, com os ossos aparentes e ao ser questionada se teria se alimentado, ela contou que havia comido apenas um pedaço de pão que encontrou no lixo.

Vizinhos relataram que a criança vivia em constante abandono. Os conselheiros tutelares constataram uma lesão superficial na região esquerda da face.

De acordo com a avó da menina, a mãe da criança é usuária de drogas e não tem condições de cuidar da criança, com a chegada da equipe da PM, a mulher fugiu do local.

A menina foi encaminhada para o Conselho Tutelar da cidade e recebe atendimentos necessários.

Fonte: Catve