Batmóvel estraga e Batman pede ajuda para a PRF na BR 101

Poderia ser mais uma obra do Coringa. Talvez, um plano do Charada. Ou mais um crime do Pinguim. Sem saber exatamente o que aconteceu, o Batman catarinense precisou ser socorrido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, em Biguaçu, na Grande Florianópolis.

O herói dos quadrinhos ficou sem bateria nesta segunda-feira (9) e foi pedir uma forcinha para os policiais. A equipe providenciou um cabo de transferência de carga, fez a “chupeta” com uma viatura e, finalmente, o batmóvel (um Camaro preto) voltou a funcionar.

Renato Bilbao interpreta o famoso personagem para prestar um serviço voluntário em creches, orfanatos e hospitais da Grande Florianópolis.

O Batman está bem e seguiu e voltou para a estrada para salvar o dia de crianças que tanto precisam de apoio. A bronca agora deve sobrar para o Alfred, que não conferiu se estava tudo certo com o veículo antes do uso.

Fonte: Banda B / Novo Cantu