Homem ataca mulher e depois comete suicídio em Ubiratã

Um homem identificado como sendo Luciano Cordeiro de 39 anos cometeu suicídio na manhã desta quarta-feira (11), na Rua Manoel Belo, no Jardim Império em Ubiratã.

Segundo as informações, Luciano inconformado com a separação, foi até a residência onde sua ex-mulher trabalhava e desferiu pelo menos duas facadas. Ela teria corrido e pedido ajuda em uma construção próximo ao local. ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital Santa Casa de Ubiratã e posteriormente transferida pelo helicóptero do SAMU para Campo Mourão.

Após esfaquear a ex-companheira, Luciano tirou a própria vida, utilizando a mesma faca.

A Policia Militar isolou o local. A equipe da Policia Civil apura os fatos. O Corpo foi encaminhado para o IML.

