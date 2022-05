Homem despenca de montanha-russa em parque de diversões da expoingá

Um homem ficou ferido na tarde desta quarta-feira (11), após cair da montanha russa do parque de diversões da ExpoIngá, em Maringá. A vítima seria um fucionário da empresa terceirizada Yupie Park, responsável pelos brinquedos.

De acordo acordo com as informações de pessoas que estavam no local, o funcionário estaria em um dos carrinhos e teria caído após passar pelo looping, que coloca o de ponta cabeça.

O homem teria sofrido traumatismo craniano, escoriações na face e fraturas na pernas. A vítima foi encaminhada ao hospital e o estado de saúde é considerado estável.

Em contato com a assessoria de imprensa da empresa, que lamentou o ocorrido e informou que o “parque segue todas as normas de segurança e prevenção de acidentes e que para qualquer outro pronunciamento aguardará a apuração das causas que contribuíram para o ocorrido”.

O funcionamento da montanha-russa foi suspenso e a diretoria do parque deve reforçar a segurança dos brinquedos.

Fonte: Ric mais