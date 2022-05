Motorista embriagado é preso ao colidir contra veículo estacionado em Campina da Lagoa

A Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada na noite desta quarta-feira (11), a comparecer na Rua João Vitor Volpato, no Centro da cidade, onde segundo relatos, no local havia um condutor embriagado, e que este teria colidido o carro que conduzia contra outro que estava parado em via pública.

Os policiais foram até o endereço citado e encontraram o condutor de um Fiat Uno em visível estado de embriaguez. Ele aceitou realizar o teste do etilômetro, o qual apontou 1,17 mg/l, caracterizando o crime de trânsito. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, enquanto que o veículo, que estava com pendências administrativas, foi recolhido e encaminhado ao pátio.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online