Por Ciúmes: Homem agride amiga da ex-mulher em Campina da Lagoa

Uma mulher procurou a Polícia Militar de Campina da Lagoa para relatar que vem sofrendo ameaças de um homem, e a motivação seria ciúmes, haja vista que ela é amiga da ex-esposa do acusado.



Segundo informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online, o homem não aceita o fim do relacionamento com a amiga da vítima e tem feito acusações a ela.

Nesta ocasião, o homem teria ido até a loja da ex, onde estava a noticiante, e expulsou ela do local, além de proferir xingamentos, tais como, vagabunda, sapatão, e ainda disse que a mataria. Ao sair do local a vítima foi agredida com um tapa no rosto. O agressor não foi localizado.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online