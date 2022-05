Durante briga homem atira em desafeto, erra o alvo e acaba acertando e matando sua própria mãe em Mamborê

Maria Rosa Boava Camargo de 52 anos, acabou morrendo após ser alvejada com um tiro no peito realizado pelo próprio filho durante a noite desta sexta-feira (13) em Mamborê.

Tudo ocorreu na frente do parque de exposições do município. De acordo com informações da PM, houve uma discussão entre dois homens, um deles, J.B.C estava armado com um calibre 22, onde durante o desentendimento o indivíduo de aproximadamente 32 anos atirou em direção a outra pessoa no qual discutia, porém, ele não conseguiu acertar o seu desafeto, mas sim a sua própria mãe.

Maria Rosa, chegou a ser socorrida mas acabou não resistindo e morreu. O autor foi contido pela Polícia Militar, com ele foram encontradas 13 munições de calibre 22. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mamborê, onde irá responder pelo crime de disparo de arma de fogo, lesão corporal de natureza grave resultando em óbito.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico legal de Campo Mourão. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

As imagens e informações são do Cidade Destaque.