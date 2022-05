Dois são presos por furto de motocicleta em Nova Aurora

A equipe da policia Militar de Nova Aurora realizava patrulhamento neste domingo (15), quando foi informada de que dois indivíduos largaram uma motoneta Honda Biz, na cor verde em uma propriedade e fugiram sentido Nova Aurora.

O denunciante, conseguiu tirar a foto dos indivíduos saindo do local e encaminhou a policia que imediatamente foi até o local onde constatou a motoneta abandonada.

A moto seria produto de furto no dia 14/05/2022 às 21h30 em Nova Aurora.

A equipe voltava para o DPM de polícia para confecção do boletim, quando avistaram uma outra viatura realizando abordagem aos dois indivíduos apontados como suspeitos de furto da suposta motoneta. A equipe então parou viatura, conversou com a equipe policial, informou a situação. Diante das alegações do noticiante as equipes deslocaram para o destacamento de polícia militar de Nova Aurora, a motoneta foi encaminhada até a Polícia Civil de Nova Aurora com os indivíduos detidos.