Homem é esfaqueado em Campina da Lagoa

Por volta das 21h deste domingo (15), a Policia Militar de Campina da Lagoa foi informada que havia dado entrada no hospital um homem esfaqueado.

A equipe policial foi até o hospital e fez contato com o homem que recebia atendimento médico. Ele apresentava um corte profundo na altura do ombro esquerdo. Segundo ele, por volta de 20h30 parou com seu veículo no estabelecimento conhecido como lanche do Leo para comprar um lanche. Ele desceu do veículo e sua esposa permaneceu no carro. Nesse momento, ele percebeu que haviam dois homens sentados em uma das mesas do estabelecimento e, estes homens, olharam para a esposa da vítima e

começaram a rir em forma de deboche e desrespeitosa. Nesse momento, ele teria dito a seguinte frase: “olhar para a mulher dos outros é fácil”. Após isso, um dos homens se levantou, sacou um canivete e desferiu um golpe na vítima.



Após o fato eles se evadiram em um gol de cor cinza, tomando rumo ignorado, fato este confirmado pela esposa da vítima e por populares que estavam no local. Foi realizado patrulhamento no intuito de encontrar os autores, porém sem êxito até o momento.

A vítima não corria risco de morte, segundo a equipe médica.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online