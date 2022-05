Homem procura a Policia Militar após receber áudio denunciando autor de roubo de gado na Estrada Velha

Um homem procurou a Policia Militar de Ubiratã para relatar que na noite do dia 18 para 19 de abril,

indivíduos adentraram no seu sítio, localizado na Estrada Velha para Ubiratã, no município de Campina da Lagoa, mataram uma cabeça de gado de sua propriedade e furtaram a carne, deixando para trás apenas a barrigada.

Informou ainda que na data deste sábado (14), recebeu alguns áudios de uma pessoa, a qual denunciou

informando quem seria o autor, e que a carne teria sido vendida para outro cidadão, o qual também foi citado o nome. Diante dos fatos, a PM registrou o Boletim de Ocorrência.

11º BPM – Ubiratã Online