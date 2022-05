Polícia recupera carga de insumos agrícolas roubada, avaliada em mais de R$ 300 mil em Iretama

Uma carga de insumos agrícolas avaliada em mais de R$ 300 mil foi recuperada nesse sábado 14 de maio, por policiais militares do 11° Batalhão de Policia Militar na cidade de Iretama. Os policiais chegaram até os produtos, que estavam numa propriedade rural do município, após uma denúncia anônima.

No sítio os policiais localizaram os insumos dentro de uma casa. Não havia ninguém no local, porém documentos do suposto morador foram encontrados. Durante a ação, os policiais abordaram dois suspeitos no caminho que dá acesso à propriedade.

Nada de ilícito foi localizado com a dupla, no entanto, um deles quebrou o celular durante a revista pessoal. Os dois já contam com passagens pela polícia, um deles por roubo de carga, e o outro por contrabando. Eles foram qualificados e liberados na sequência. A origem dos insumos foi comprovada pelo gerente da empresa com a apresentação das notas fiscais.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para as devidas providências.

A carga havia sido roubada na sexta-feira, após o motorista de uma cooperativa ser rendido por cerca de quatro indivíduos no trecho entre Luiziana e Iretama. O motorista foi liberado na cidade de Floresta, enquanto que o caminhão foi localizado sem a carga na cidade de Roncador, cidade próxima ao local onde foram localizados os insumos.