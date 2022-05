Santander inaugura agência em Ubiratã

Nova loja contará com oferta de produtos e serviços bancários completos para pessoas físicas e jurídicas e equipe vocacionada para o segmento agro.

Nesta terça-feira (17/05), Ubiratã ganha uma agência do Santander Brasil. A partir agora, a população do município e região poderá ser atendida na loja localizada na Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1963, Centro. A nova loja contará com oferta de produtos e serviços completos para pessoas físicas e jurídicas, além de uma equipe vocacionada para atender o segmento de agronegócios. Para Marilize Ferrazza, diretora da Rede Paraná do Santander Brasil, a cidade vem apresentando um relevante desenvolvimento, se tornando um polo regional, fato que reforça o grande interesse do Banco em estar presente fisicamente no local.

“O crescimento econômico de Ubiratã é baseado na diversificação de suas atividades, com grande destaque nos setores agropecuário e agroindustrial. É um município dinâmico, que apresenta um desenvolvimento sustentável e atento à qualidade de vida. Além disso, tem uma população com forte vocação para o empreendedorismo. Para o Santander é um privilégio poder fazer parte desse cenário próspero, apoiando e criando oportunidades com um olhar diferenciado para pessoas físicas, empresas e produtores rurais”, afirma a diretora.

Na nova loja, em Ubiratã, serão ofertados produtos e serviços bancários desde os mais simples – como abertura de conta, pagamentos, saques e depósitos – até os mais estruturados, como operações de créditos e investimentos para pessoas físicas e jurídicas.

A equipe local, de cinco gerentes especializados, tem conhecimento sobre o mercado regional e também está direcionada para atender as necessidades dos produtores rurais com oferta de crédito para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, financiamento de lavouras com maior agilidade nos processos de contratação das operações, além de outros produtos e serviços totalmente voltados ao segmento. O Santander também é um agente repassador de financiamento do BNDES, como, por exemplo, nas linhas Moderfrota, Moderinfra, Moderagro, Inovagro, Pronamp Investimento, PCA e ABC. Sendo que estas linhas estão sujeitas à disponibilidade e dotação orçamentária do BNDES para todo o mercado.

“Preparamos nossos profissionais para que possam oferecer, de forma efetiva, soluções inovadoras aos clientes. Um de nossos destaques voltado para os empreendedores rurais é a linha MultiAgro, um produto exclusivo e financiado com recursos próprios. É uma das linhas mais versáteis do mercado, em que as parcelas podem ser anuais ou semestrais e com o prazo de até sete anos, de acordo com a finalidade do projeto”, ressalta Marilize.