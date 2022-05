Acusados de esfaquearem homem em Campina da Lagoa são identificados pela policia

Uma mulher compareceu à sede do DPM de Campina da Lagoa, para relatar sobre os possíveis autores do esfaqueamento do marido ocorrido recentemente na cidade.

O fato ocorreu quando o casal parou num lanche e a mulher teria sido assediada por dois indivíduos, que após assediar a mulher desferiu um golpe de canivete na altura do ombro esquerdo do marido, causando lesão grave.

Nos dias de segunda e terça chegaram várias informações revelando a possível autoria do golpe de canivete, que seria um indivíduo conhecido, e que no dia mesmo estaria acompanhado de mais dois homens.

As informações ainda são desencontradas com relação ao endereço exato da pessoa apontada como autor dos fatos.

A declarante relata que encaminhou o esposo para atendimento médico especializado e recebeu informações médicas dando conta que ele precisará passar por intervenções cirúrgicas para reconstruir musculatura e sistema linfático do braço esquerdo.

A Polícia Militar também já recebeu fotos do suposto autor do crime, o fato está sob investigação da Polícia Civil da cidade.

Fonte: 11º BPM