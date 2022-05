Homem é assassinado no interior de veículo em Campo Mourão

Um homem de 46 anos foi vítima de homicídio em Campo Mourão nesta quarta-feira. O corpo, com ferimento na região das costas, foi encontrado no interior de uma picape Fiat Strada, na rua Pioneiro Alberto Taniguti, no jardim Silvana.

Segundo as informações, a vítima estava de bruços e com as calças abaixadas. A princípio ele foi identificado apenas por Magrão. Equipes da Policia Militar e Polícia Cientifica estão no local para iniciar as investigações e autoria do crime.

O Samu chegou a se deslocar ao local, mas o homem já estava morto. O corpo será encaminhado ao IML para identificar se o ferimento foi causado por arma de fogo ou arma branca. Foi o sexto homicídio do ano em Campo Mourão.

Fonte: Tá Sabendo / Foto: João Silvestrin