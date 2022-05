Jovem morre após ser esfaqueado na fila do McDonald’s em Cascavel

Gabriel Gomes Baiça, 26 anos, morreu na madrugada de segunda-feira (23), após ser esfaqueado durante discussão na fila do drive-thru do McDonald’s localizado na Avenida Brasil, no Centro de Cascavel.

A situação aconteceu na noite de domingo (22). Gabriel se envolveu em uma discussão com outro cliente que aguardava na fila quando foi esfaqueado. De acordo com o Siate, ele tinha como principal ferimento uma perfuração no tórax.

O rapaz chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Universitário, mas morreu pouco tempo depois de dar entrada no pronto-socorro.

Ainda durante a madrugada, a família do jovem esteve na 15ª SDP (Subdivisão Policial) e uma familiar que testemunhou o crime prestou depoimento. Além dela, outro rapaz que presenciou a discussão deve ser ouvido nas próximas horas.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Conforme o que foi apurado pela reportagem do Portal CATVE, o autor das facadas já foi identificado e segue sendo procurado. Ele teria fugido do local em uma Mitsubishi Pajero de cor branca.

Fonte: Catve