Moradores de Ubiratã “plantam” pés de milho em buracos no asfalto como protesto

Alguns moradores do Conjunto Boa Vista de Ubiratã estão indignados com os buracos que estão surgindo nas ruas e que não estão sendo arrumados. No Facebook, um morador postou em forma de protesto alguns pés de milho, plantado em buracos na Avenida Dina e Diva Di Martini.

As fotos circulam também em outras redes sociais e em uma das publicações o homem descreve; ” Quem quiser fazer pamonha só passar aqui na Av. Dina e Diva no Conjunto Boa Vista, semana que vem já tem espiga boa”…

Ter o asfalto esburacado é um problema crônico de Ubiratã. Vários comentários citam outras localidades onde o mesmo problema acontece. “Quando arrumam em um local, outros já apareceram”, “Tem ruas que a situação está pior”, ” Imagina se a moda pega, Ubiratã ia bater recorde de produção”, são alguns dos comentários feitos por internautas.