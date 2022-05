Motorista perde controle e cai com veículo em ribanceira

Em mais um acidente automobilístico registrado na região de Campo Mourão, um morador de Iretama, de 42 anos, ficou gravemente ferido após perder o controle do Fiat Uno que dirigia e despencar em uma ribanceira. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, 23, na rodovia PR 487, próximo ao trevo de Iretama.

Conforme as informações colhidas no local pelas equipes de reportagem, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva fechada. Com isso bateu em uma árvore e caiu em uma ribanceira, parando em um riacho, em meio a uma mata.

O local é de difícil acesso e de visibilidade. Por sorte dois motociclistas que passavam pelo local perceberam o acidente e um morador das proximidades acionou o socorro.

A equipe do Samu de Iretama foi ao local e o Corpo de Bombeiros de Campo Mourão acionou o serviço de aeromédico do Samu de Maringá. O helicóptero se deslocou rápido e com bastante dificuldade as equipes fizeram o resgate da vítima.

O homem, com ferimentos graves, foi encaminhado pelo helicóptero até o hospital Santa Casa de Campo Mourão. O veículo ficou completamente destruído.

Fonte: Tá Sabendo