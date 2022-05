Nova CNH: Saiba o que será necessário para obter o documento

O modelo atualizado da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) começará a ser emitido a partir do próximo mês (junho). A nova CNH conta com várias mudanças e uma série de novos dispositivos. Dessa forma, os Departamentos Estaduais de Trânsito não expedirão mais o documento antigo.

Quem for aprovado nos exames teórico e prático e aqueles que forem renovar a carteira de motorista já receberão a nova cédula. Para os condutores que ainda possuem a CNH dentro do prazo de validade, não será obrigatório fazer a troca agora. Sendo assim, a transição acontecerá de forma gradual, segundo o Contran.

O que será necessário para obter a nova CNH?

Apesar da alteração no design e algumas informações no documento, as exigências para conseguir a habilitação continuam as mesmas. Quem estiver interessado em obter a nova CNH precisa abrir o processo junto ao Detran do seu estado e realizar:

Exame médico de aptidão física;

Exame psicológico;

Aulas teóricas, com duração de 45h total;

Prova teórica;

Mínimo de 20 aulas práticas;

Prova prática de direção.

Atualmente, está tramitando no Senado Federal um projeto de lei que prevê o fim da obrigatoriedade de autoescolas no processo para tirar a carteira de motorista. Caso o texto seja aprovado e sancionado, os alunos poderão realizar as aulas com instrutor particular credenciado ao Detran.

Quais são as mudanças da nova CNH?

O documento atualizado deve se aproximar do padrão internacional, com identificação em português, inglês e francês. Além disso, passará a ser emitido nas cores verde e amarelo. A nova CNH também poderá ser expedida tanto de forma física como digital. Outras alterações são:

Tabela com silhuetas de veículos mostrando quais aquela pessoa pode conduzir;

Quadro de observações para constar informações médicas e profissionais;

Letra P para indicar que a permissão é Provisória ou D indicando Definitiva;

Dispositivos de segurança para evitar falsificações, como holograma, tinta que brilha no escuro e tinta que só pode ser vista com uso de luz ultravioleta.

Assinatura e foto 3×4 serão mantidas, mas agora virão juntas no mesmo lado do documento. Outro dispositivo que foi mantido é o QR Code no verso para acesso à versão digital da nova CNH.

Créditos: Concursos no Brasil.