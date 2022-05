Falece aos 90 anos o ex-prefeito de Ubiratã Valderi Claudino da Silva (Claudinão)

Faleceu na manhã desta sexta-feira (27), aos 90 anos o médico e ex-prefeito de Ubiratã, Valderi Claudino da Silva.

Doutor Claudino, como era popularmente conhecido, foi prefeito de Ubiratã entre os anos de 1973 a 1977. O ex-prefeito faleceu no município de João Pessoa, Estado da Paraíba.

Natural de Luís Gomes (RN), onde nasceu e 20 de agosto de 1931, Claudino era filho do casal Joca Claudino e Francisquinha Fernandes. Ele morou parte da sua vida em Cajazeiras, ao lado dos seus 15 irmãos de conhecida família, tendo sido aluno do Colégio Salesiano Padre Rolim.

Ao terminar o Curso Ginasial, passou a residir em João Pessoa, na Casa do Estudante, estudou no Liceu Paraibano e na Faculdade de Medicina, até transferir-se para a Faculdade de medicina do Recife, onde concluiu o curso em 1959.

Após a formatura, muda-se para o estado do Paraná, firmando-se em Ubiratã, onde foi prefeito entre os anos de 1973 e 1977. A história registra que Valderi Claudino foi o executor de grandes obras estruturantes no incipiente município onde destacamos o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula e o Estádio Municipal, que leva seu nome, Valderi Claudino da Silva (Claudinão).

Valderi Claudino também dedicou-se a atividades agropecuárias e empresarias, tendo se dedicado com mais afinco a elas após o seu retorno à Paraíba, na década de 1990, quando passou a residir em João Pessoa.

O médico, agropecuarista e empresário Valderi Claudino deixa viúva Francinalda Dantas, filhos, genros, noras e netos.

O velório acontece na Morada da Paz, em João Pessoa, e o sepultamento está previsto para acontecer no sábado (28) em Pau dos ferros (RN).